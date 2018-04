ROUNDUP: Telekom-Chef Höttges feiert Mega-Deal in den USA

BONN - Telekom-Chef Timotheus Höttges hält mit seiner Freude über den Mega-Deal in den USA nicht hinterm Berg. Das erste Mal in seiner langjährigen Tätigkeit als führender Manager für den Bonner Konzern habe es Applaus im Aufsichtsrat gegeben, berichtete Höttges schmunzelnd in einer am Montagmorgen einberufenen Analystenkonferenz. Nach mehreren vergeblichen Anläufen in den vergangenen sieben Jahren, T-Mobile US in den Vereinigten Staaten zu fusionieren, ist dem 55-Jährigen endlich der große Coup gelungen: Die Telekom-Tochter schnappt sich den Rivalen Sprint. An der Börse reagierten die Anleger zu Wochenbeginn positiv - die Aktie stieg in der Spitze um mehr als 3 Prozent, gegen Mittag notierte sie noch moderat im Plus.

Telekom hält trotz Mega-Deal am europäischen Breitbandausbau fest

NEW YORK - Der Breitbandausbau der Deutschen Telekom in Europa soll vom Milliardendeal mit dem US-Rivalen Sprint nicht gefährdet sein. "Die Investitionszusagen für die Glasfaser, die wir in Europa angekündigt haben und geplant haben, können solide umgesetzt werden", sagte Telekom-Chef Tim Höttges am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. "Wir wollen auf beiden Seiten des Atlantiks wachsen." Zugleich hoffe er, dass die Rahmenbedingungen und Regulierungsmodelle in den USA beim Breitbandausbau ein Vorbild für Europa sein können. "Ich glaube, dass das amerikanische System erfolgreicher ist als das europäische System", sagte Höttges.

ROUNDUP: Brüssel erlaubt Geschäftsverkäufe von Bayer an BASF unter Auflagen

BRÜSSEL - Der Agrarchemiekonzern Bayer ist der milliardenschweren Übernahme des US-Saatgutriesens Monsanto einen weiteren Schritt näher gekommen. Die EU-Wettbewerbshüter stimmten dem dafür erforderlichen Verkauf einzelner Geschäftsteile von Bayer an BASF am Montag in Brüssel unter Auflagen zu. Das letzte Wort in der Sache ist aber noch nicht gesprochen.

Atomkonzerne sollen finanziellen Ausgleich für Atomausstieg bekommen

BERLIN - Die Atomkraftwerks-Betreiber RWE und Vattenfall sollen nach einem Gesetzentwurf für Nachteile beim Atomausstieg 2011 finanziell entschädigt werden. Die genaue Summe steht nicht fest, das Bundesumweltministerium geht aber davon aus, dass die Kosten für die Steuerzahler "einen niedrigen einstelligen Milliardenbereich nicht überschreiten, wahrscheinlich jedoch im oberen dreistelligen Millionenbereich liegen". Bei den Laufzeiten für die Kraftwerke bleibt alles beim Alten - 2022 geht das letzte AKW in Deutschland vom Netz. Über den Entwurf, der seit Freitag zwischen den Bundesministerien abgestimmt wird, hatte zuerst die "taz" berichtet.

ROUNDUP: Sainsbury's und Asda greifen nach der britischen Supermarkt-Krone

LONDON - Auf dem britischen Lebensmittelmarkt formiert sich ein neuer Supermarktriese: Die Ketten Sainsbury's und Asda wollen fusionieren. Beide Seiten gaben ihren Entschluss dazu am Montag in London bekannt. Entstehen würde ein Konzern mit 51 Milliarden britischen Pfund (57,8 Mrd Euro) Umsatz, 2800 Märkten und 330 000 Mitarbeitern, der Marktführer Tesco vom Thron stoßen könnte. Durch den Zusammenschluss der Nummer Zwei und der Nummer drei auf dem britischen Markt, würden viele Produkte in den Supermarktregalen billiger werden, versprach Sainsbury's. Unklar ist jedoch, ob die Wettbewerbshüter den Zusammenschluss ohne weiteres genehmigen werden.

McDonald's punktet mit Günstig-Menüs und macht deutlich mehr Gewinn

OAK BROOK - Die weltgrößte Schnellrestaurantkette McDonald's hat zu Jahresbeginn mehr Gäste mit günstigen Kombi-Menüs angelockt und den Gewinn kräftig gesteigert. Verglichen mit dem Vorjahreswert kletterte der Überschuss um 13 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar (1,2 Mrd Euro), wie der Fast-Food-Riese am Montag mitteilte. Der Absatz in Filialen, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, legte weltweit um 5,5 Prozent zu - auch dank starker Verkäufe in Deutschland. Im US-Heimatmarkt, wo der Konzern angesichts der starken Konkurrenz zeitweise schwächelte, gab es ein Plus von 2,9 Prozent.

ROUNDUP: Rib Software wächst weiter kräftig - Aktie legt zu

STUTTGART - Der Bausoftwarehersteller Rib Software profitiert immer stärker von der zunehmenden Digitalisierung von Bauprozessen. Im ersten Quartal legten die Umsätze der Stuttgarter deutlich zu - beim Gewinn ging es allerdings wegen hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr um mehr als die Hälfte zurück. Rib Software hielt trotzdem an seinen Jahreszielen fest. Die Aktie war kurz nach Handelsbeginn entsprechend gefragt.

'WSJ'/Milliardendeal: US-Raffineriekonzern Marathon will Andeavor schlucken

NEW YORK (dpa-AFx) - In den USA bahnt sich einem Zeitungsbericht zufolge eine Milliardenhochzeit in der Ölbranche an. Der Raffineriekonzern und Tankstellenbetreiber Marathon Petroleum will sich den Konkurrenten Andeavor (früher Tesoro) für mehr als 20 Milliarden US-Dollar (16,5 Mrd Euro) einverleiben, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Transaktion könnte schon zu Wochenbeginn bekannt gegeben werden.

