Mit Sainsbury's und Asda schließen sich zwei der größten Supermarktketten Großbritanniens zusammen. Gemeinsam wollen sie Aldi und Lidl trotzen. Doch die Konkurrenz aus Deutschland ist mächtig.

Es wäre die Fusion britischer Giganten: Bei der geplanten Fusion von Sainsbury's und Asda entstünde aus der zweitgrößten Supermarktkette Großbritanniens und der drittgrößten die unangefochtene Nummer 1. Das Ergebnis dieser Verbindung: Rund 31 Prozent Marktanteil, um die 2800 Läden, insgesamt 330.000 Angestellte und ein zusammengerechneter Jahresumsatz von 51 Milliarden Pfund. Eine wahre Handelsmacht.

Genauere Details zu dem Deal sind seit Montag bekannt: Das neue Unternehmen soll von dem Vorstandsvorsitzenden und dem Finanzvorstand von Sainsbury's geführt werden. Dafür zahlt das Unternehmen rund 3,4 Milliarden Euro an den US-Einzelhandelskonzern und Asda-Mutter Walmart. Zusätzlich erhält Walmart 42 Prozent des Kapitals des neuen Unternehmens.

Sainsbury's scheint mit der Fusion einen guten Deal gemacht zu haben, zumindest in den Augen vieler Anleger. Nach Bekanntwerden der konkreten Fusionspläne stieg die Aktie des Unternehmens zur Eröffnung in London um gut 21 Prozent - der größte Kurssprung seit 18 Jahren. Tesco und Morrison Supermarkets verloren jeweils ein gutes Prozent. Vor allem der bisherige Marktführer gerät nun unter Druck, glaubt Martin Fassnacht, seit 2003 Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftshochschule WHU in Vallendar: "Den Status als Marktführer dürfte Tesco gerade im Lebensmittelberreich an die Fusion ...

