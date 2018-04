Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Philips Lighting nach Zahlen von der "Conviction Buy List" gestrichen, die Einstufung aber mit einem von 41 auf 31 Euro gesenkten Kursziel auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für das operative Ergebnis bis 2020, nachdem der Lichttechnikkonzern die Erwartungen an das erste Jahresviertel verfehlt habe. Die Entwicklung im Wachstumsfeld Home lasse sich schlechter vorhersehen./ajx/la

Datum der Analyse: 30.04.2018

