Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands bei Siemens, präsentierte auf der Pressekonferenz zur Hannover Messe 2018 Lösungen aus den Bereichen Food and Beverage, Flugzeugbau und Automotive. Hierbei konnten Hersteller wie Daimler, Nissan und VW durch die Implentierung der 'Digital Enterprise" in Form von NX CAD, dem TIA Portal, Teamcenter, Tecnomatix und Predictive Services die Time-to-Market um 50 % verringerrt, indem die Entwicklungszeit von Fahrzeugen mit Verbrennungs- und Elektromotoren verkürzt wurde. Zudem beträgt der Anteil der Roboter, die am Schreibtisch programmiert und simuliert werden 98 %, was die Inbetriebnahme enorm vereinfacht.

Auch beim Maschinenbau im eigenen Werk in Bad Neustadt konnte Siemens den Aufwand für das Design und die Dokumentation mechanischer Komponenten um 20 % senken und die Produktivzeit der mechanischen Vorfertigung um 27 % steigern. Dazu erstellt das Unternehmen beispielsweise digitale Zwillinge der dort produzierten Motoren durchgängig in NX, wodurch die Daten für alle Folgeprozesse im Teamcenter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...