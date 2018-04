DJ DGAP-HV: STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.06.2018 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.06.2018 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-30 / 15:06
STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft Bad Vilbel WKN 725180 ISIN DE0007251803 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am 6. Juni 2018 um 10.00 Uhr (MESZ) im Congress Center Messe Frankfurt, Congress Ebene C2, Saal Harmonie, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, ein. Tagesordnung Tagesordnungspunkt 1 *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der STADA Arzneimittel AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.* *Dezember 2017, des zusammengefassten Lageberichts für die STADA Arzneimittel AG und den Konzern, des zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Berichts für die STADA Arzneimittel AG und den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 und § 315a Absatz 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 8. März 2018 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 1 ist daher entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen. Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 werden den Aktionären ab der Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter www.stada.de/hv2018 zugänglich gemacht. Ferner werden sie in der Hauptversammlung zur Einsicht ausgelegt und dort näher erläutert. Tagesordnungspunkt 2 *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von EUR 61.268.491,05 wie folgt zu verwenden: 1. Ausschüttung einer EUR 6.848.394,19 Dividende von EUR 0,11 je dividendenberechtigter Aktie (bei 62.258.129 dividendenberechtigten Aktien) 2. Gewinnvortrag auf neue EUR 54.420.096,86 Rechnung Bilanzgewinn EUR 61.268.491,05 Bei den angegebenen Beträgen für die Gesamtdividende und für den Gewinnvortrag sind die zum Zeitpunkt des Gewinnverwendungsvorschlags dividendenberechtigten Aktien berücksichtigt. Die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt. Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden. Dieser wird jedoch unverändert eine Ausschüttung von EUR 0,11 je dividendenberechtigter Aktie sowie entsprechend angepasste Beträge für die Ausschüttungssumme und den Gewinnvortrag vorsehen. Gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 11. Juni 2018, fällig. Tagesordnungspunkt 3 *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017* a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Dr. Matthias Wiedenfels für seine Amtszeit als Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2017 zu vertagen. b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Helmut Kraft für seine Amtszeit als Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2017 zu vertagen. c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Engelbert Coster Tjeenk Willink für seine Amtszeit als Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Bernhard Düttmann für seine Amtszeit als Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. e) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Claudio Albrecht für seine Amtszeit als Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. f) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Mark Keatley für seine Amtszeit als Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. g) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Barthold Piening für seine Amtszeit als Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über Tagesordnungspunkt 3 lit. a) bis lit. g) einzeln abstimmen zu lassen. Tagesordnungspunkt 4 *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Einzelentlastung abstimmen zu lassen. Tagesordnungspunkt 5 *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 und zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 zu wählen. Tagesordnungspunkt 6 *Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat* Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 6. Juni 2018 endet die Amtszeit von Dr. Eric Cornut, der von der ordentlichen Hauptversammlung am 26. August 2016 als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt wurde. Zudem enden mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 6. Juni 2018 auch die Amtszeiten der Herren Dr. Günter von Au, Jan-Nicolas Garbe, Benjamin Kunstler, Bruno Schick sowie Dr. Michael Siefke, die das Amtsgericht Frankfurt am Main mit Beschluss vom 26. September 2017 mit sofortiger Wirkung als Vertreter der Anteilseigner zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt hatte. Es sind deshalb Neuwahlen zum Aufsichtsrat erforderlich. Der Aufsichtsrat besteht gemäß §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG, §§ 1 Absatz 1 Nr. 1, 4 Absatz 1 DrittelbG und § 12 Absatz 1 der Satzung aus insgesamt neun Mitgliedern. Davon werden sechs Mitglieder von der Hauptversammlung gewählt. Die nachfolgenden Wahlvorschläge des Aufsichtsrats stützen sich auf die Empfehlungen seines Nominierungsausschusses und berücksichtigen die vom Aufsichtsrat nach Ziffer 5.4.1 Absatz 2 des Deutschen Corporate Governance Kodex für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Ziele und Kompetenzprofil wurden vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 1. Dezember 2017 beschlossen. Nähere Informationen hierzu einschließlich des Stands der Umsetzung sind im mit der Erklärung zur Unternehmensführung zusammengefassten Corporate Governance Bericht enthalten, der im Internet unter www.stada.de/hv2018 als Bestandteil des Geschäftsberichts zur Verfügung steht. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter lit. a) bis f) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 6. Juni 2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Titel, Name Ausgeübter Beruf Wohnort a) Dr. Vizepräsident des München Günter von Verwaltungsrats der Au Clariant AG, Muttenz (Schweiz) b) Dr. Eric Selbständiger Binningen Cornut Consultant (Schweiz) c) Investment Manager Frankfurt am Jan-Nicolas bei Cinven GmbH, Main Garbe Frankfurt am Main d) Benjamin Geschäftsführer bei London Kunstler Bain Capital Europe (Großbritan LLP, London nien) (Großbritannie n) e) Bruno Geschäftsführer bei Frankfurt am Schick Cinven GmbH, Main Frankfurt am Main f) Dr. Geschäftsführer bei Gräfelfing Michael Bain Capital Siefke Private Equity Beteiligungsberatun g GmbH, München Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen. Gemäß Ziff. 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird darauf hingewiesen, dass Herr Dr. von Au im Fall seiner Wahl durch die Hauptversammlung

als Kandidat für den Vorsitz des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden soll. Über Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Sinne von § 100 Absatz 5 AktG verfügen aufgrund ihrer Ausbildung und des beruflichen Werdegangs insbesondere die Herren Dr. Michael Siefke und Bruno Schick. Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 5 DCGK bei den vorgeschlagenen Kandidaten vergewissert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand erbringen können. _Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG_ Die unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat sind bei den nachfolgend jeweils unter (i) aufgeführten Gesellschaften Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats bzw. bei den unter (ii) aufgeführten Wirtschaftsunternehmen Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums: *Dr. Günter von Au* (i) - Mitglied des Aufsichtsrats der Bayernwerk AG, Regensburg - Vorsitzender des Aufsichtsrats der CeramTec Holding GmbH, Plochingen - Vorsitzender des Aufsichtsrats der Synlab International GmbH, München (ii) - Vizepräsident des Verwaltungsrats der Clariant AG, Muttenz (Schweiz) *Dr. Eric Cornut* (i) keine (ii) - Mitglied des Consiglio d'amministrazione von Menarini A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, Florenz (Italien) - Mitglied des Verwaltungrats der Helsinn Healthcare SA, Pazzallo-Lugano (Schweiz) *Dr. Michael Siefke* (i) keine (ii) - Mitglied des Beirats bei Pacific (BC) TopCo Limited (Holding of MSX International), Colchester (Großbritannien) - Vorsitzender des Beirats bei Wittur Holding GmbH, Wiedenzhausen Die Herren *Jan-Nicolas Garbe*, *Benjamin Kunstler* und *Bruno Schick* sind weder Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten noch Mitglied in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. _Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 6 bis 8 des Deutschen Corporate Governance Kodex_ *Jan-Nicolas Garbe* ist Investment Manager bei der Cinven GmbH, Frankfurt am Main. *Benjamin Kunstler* ist Geschäftsführer bei der Bain Capital Europe LLP, London. *Bruno Schick* ist Geschäftsführer bei der Cinven GmbH, Frankfurt am Main. *Dr. Michael Siefke* ist Geschäftsführer bei der Bain Capital Private Equity Beteiligungsberatung GmbH, München. Bestimmte Gesellschaften des Sixth Cinven Fonds und der Bain Capital Fonds kontrollieren gemeinsam mittelbar die Nidda Healthcare GmbH, welche die Mehrheitsaktionärin der STADA Arzneimittel AG ist. Die Cinven GmbH bzw. die Bain Capital Europe LLP und die Bain Capital Private Equity Beteiligungsberatungs GmbH beraten die jeweiligen Fonds. Die Herren *Dr. Günter von Au* und *Dr. Eric Cornut* stehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats nicht in persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur STADA Arzneimittel AG oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen der STADA Arzneimittel AG oder einem wesentlich an der STADA Arzneimittel AG beteiligten Aktionär, die nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegen wären. Gemäß Ziffer 5.4.2 DCGK wird erklärt, dass angesichts der Eigentümerstruktur und der Abhängigkeit der STADA Arzneimittel AG von ihrer Mehrheitsaktionärin, der Nidda Healthcare GmbH, der Aufsichtsrat es als angemessenen erachtet, wenn zwei Anteilseignervertreter unabhängig sind. Nach Ansicht des Aufsichtsrats wären die Herren Dr. Günter von Au und Dr. Eric Cornut als unabhängige Anteilseignervertreter im Sinne von Ziffer 5.4.2 DCGK anzusehen. Lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidaten sind im Anschluss an die Tagesordnung in dieser Einladung enthalten und sind auch zusätzlich im Internet unter www.stada.de/hv2018 zugänglich. Tagesordnungspunkt 7 *Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018, die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung* § 6 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft enthält die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 4. Juni 2018 einmal oder mehrmals um bis zu EUR 77.134.304,00 durch Ausgabe von bis zu 29.667.040 Stück Namensaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Von dieser Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Da diese Ermächtigung am 4. Juni 2018 ausläuft, soll ein neues genehmigtes Kapital geschaffen werden (Genehmigtes Kapital 2018), um der Gesellschaft weiterhin ausreichende Handlungsoptionen und damit die notwendige Flexibilität bei ihrer Finanzierung zu geben. Das neue Genehmigte Kapital 2018 soll in Höhe von EUR 81.045.159,00 geschaffen werden und bis zum 5. Juni 2023 ausgeübt werden können. Bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 soll den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht eingeräumt werden; jedoch soll der Vorstand ermächtigt werden, für bestimmte Zwecke das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 5. Juni 2023 einmal oder mehrmals um bis zu EUR 81.045.159,00 durch Ausgabe von bis zu 31.171.215 neuen auf Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder mehrmalig in folgenden Fällen auszuschließen: - zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, soweit dies erforderlich ist; - bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem Betrag, der insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals oder - sofern dieser Betrag niedriger ist - 10 % des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich im Sinne des § 203 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden Aktien angerechnet, die auf Grund einer Ermächtigung der Hauptversammlung erworben und gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung veräußert werden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben werden; - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des unmittelbaren oder mittelbaren Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen und von sonstigen Vermögensgegenständen (einschließlich Darlehens- und sonstige Verbindlichkeiten); - soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder deren Konzerngesellschaften ausgegebenen oder künftig zu begebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung einer Options- oder Wandlungspflicht zustünde. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der § 5 und § 6 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 sowie nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. b) § 6 Absatz 1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: 'Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 5. Juni 2023 einmal oder mehrmals um bis zu EUR 81.045.159,00 durch Ausgabe von bis zu 31.171.215 neuen auf Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen

