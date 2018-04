Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: co.don Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung co.don Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.06.2018 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-30 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. co.don Aktiengesellschaft Teltow ISIN DE000A1K0227 / WKN A1K022 Wir laden unsere Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptversammlung der CO.DON Aktiengesellschaft, Teltow (nachfolgend auch die 'Gesellschaft'), die am Donnerstag, den 7. Juni 2018, 14.00 Uhr im Hotel Riu Plaza Berlin, Martin-Luther-Straße 1, 10777 Berlin stattfindet. *TAGESORDNUNG* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 und des Lageberichts, des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Diese Unterlagen sind im Internet unter http://www.codon.de/investoren/geschaefts-und-zwischenberichte.html zugänglich. Sie werden den Aktionären auf Wunsch auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der co.don AG zum 31. Dezember 2017 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist demzufolge zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. 2. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands* a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. b) Die Hauptversammlung vom 8. Juni 2017 hatte im Hinblick auf den zwischen dem früheren Vorstandsmitglied Vilma Methner und der Gesellschaft anhängigen Rechtsstreit über die Wirksamkeit des Widerrufs ihrer Bestellung zum Vorstandsmitglied und die dem Rechtsstreit zugrundeliegenden Sachverhalte beschlossen, die Beschlussfassung über die Entlastung von Frau Vilma Methner für das Geschäftsjahr 2016 auf die nächste ordentliche Hauptversammlung zu verschieben. Der Rechtsstreit ist inzwischen durch einen gerichtlichen Vergleich erledigt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Vilma Methner für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 3. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen. 5. *Wahl zum Aufsichtsrat* Das Amt des Aufsichtsratsmitglieds Thommy Stählin endet mit Beendigung der Hauptversammlung am 14. Juni 2018. Es ist daher eine Neuwahl notwendig. Gemäß § 95 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat aus sechs Aufsichtsratsmitgliedern zusammen, die gemäß §§ 96, Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 8 Abs. 2 der Satzung von der Hauptversammlung gewählt werden. Der nachfolgende Wahlvorschlag strebt die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Anforderungsprofils für das Gesamtgremium an, welches Ziele für dessen Zusammensetzung und ein Kompetenzprofil in sich vereint. Das Anforderungsprofil sowie der Stand seiner Umsetzung sind im mit der Erklärung zur Unternehmensführung zusammengefassten Corporate Governance Bericht veröffentlicht. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Thommy Stählin, Unternehmensberater, Wohnort Volketswil, Schweiz, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen, mit der Maßgabe, dass die Wahl für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung erfolgt, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr beschließt. Herr Stählin gehört folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an: - CO.DON AG, Teltow (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) - Centerstage Ventures KGaA, Berlin (Aufsichtsratsvorsitzender) - SolMic AG, Zug, Schweiz (Verwaltungsratspräsident) - Bobex AG, Volketswil, Schweiz (Verwaltungsratspräsident) Herr Stählin ist Aktionär der CO.DON AG. Davon abgesehen steht Herr Stählin nach Einschätzung des Aufsichtsrats nicht in einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur CO.DON AG, den Organen der CO.DON AG oder einem wesentlich an der CO.DON AG beteiligten Aktionär, deren Offenlegung gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen wird. Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass Herr Stählin den für das Amt zu erwartenden Zeitaufwand erbringen kann. Im Anhang dieser Einladung ist der Lebenslauf des Herrn Stählin abgedruckt. 6. *Beschlussfassung über die Änderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 8. Juni 2017 zur Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2017 und entsprechende Satzungsänderung* Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juni 2017 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 7. Juni 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (nachfolgend zusammen auch 'Schuldverschreibungen') im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 auszugeben und den Inhabern oder Gläubigern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte oder den Inhabern oder Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte (auch mit Wandlungspflicht) für auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 4.250.000,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren. Damit den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen, die auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 8. Juni 2017 gegen Bareinlage ausgegeben werden, bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten (oder bei Erfüllung entsprechender Wandlungspflichten) oder bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft gewährt werden können, hat die Hauptversammlung vom 8. Juni 2017 ein 'Bedingtes Kapital 2017' beschlossen und § 4 der Satzung entsprechend ergänzt. Der Vorstand erwägt, die ihm durch Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juni 2017 erteilte Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen auszunutzen. Die Ermächtigung sieht vor, dass Wandlungs- und Optionsrechte nur für auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 4.250.000,00 ausgeben werden dürfen. Um den Kapitalbedarf der Gesellschaft zu decken, kann es jedoch im Interesse der Gesellschaft liegen, bei Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen eine größere Zahl von Aktien an die Inhaber von Wandlungs- und/oder Optionsrechten gewähren zu können. Ein solches Interesse kann bestehen, wenn die Gesellschaft die flüssigen Mittel, die sie zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen einsetzen müsste, für den Ausbau ihres Geschäfts einsetzen möchte. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die dem Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juni 2017 erteilte Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen zu ändern, das Bedingte Kapital 2017 zu erhöhen und § 4 der Satzung entsprechend zu ändern. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 1) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelschuldverschreibungen Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juni 2017 dem Vorstand erteilte Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen wird wie folgt gefasst: a) Allgemeines Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 7. Juni 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen 'Schuldverschreibungen') mit oder ohne Laufzeitbeschränkung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 auszugeben und den

