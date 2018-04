Der Dax startet durchaus vielversprechend in die neue Woche. Die ersten Bestandsaufnahmen zeigen, dass der Deutsche Aktienindex zunächst einmal über der Marke von 12 600 liegt. Diese ist in den vergangenen Tagen zwar bereits gelungen, doch halten konnte man sich oberhalb dieser Grenzen nicht. Sollte dies in dieser Woche geschehen, kann die 200-Tage-Linie das nächste DAX-Ziel werden. Diese liegt aktuell bei 12 664 Punkten. Ein Anstieg scheint für den DAX aber auch nötig zu sein. Die steigenden ... (Björn Pahlke)

