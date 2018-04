Die Gewinne von Chinas größten Öl- und Gasproduzenten, der PetroChina Co., stiegen dank der stark angestiegenen Ölpreise im ersten Quartal um 78%. Somit stieg der Reinerlös von PetroChina Co. in der Periode Januar-März 2018 auf 10,15 Milliarden Yuan, was ungefähr 1,31 Milliarden Euro entspricht. Zum Vorjahreszeitraum lag der Wert noch bei 5,7 Milliarden Yuan.

Höchster Quartalsgewinn seit 2 Jahren

Dieses gute Ergebnis lässt sich auch in den Einnahmen des Konzerns ablesen. Diese ... (Benjamin Fitzgerald)

