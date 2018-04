Hannover - Mit dem zwischenzeitlichen Sprung der Rendite von 10J US-Staatsanleihen über die psychologisch wichtige Marke von 3,00% zeigte sich auch bei den Kapitalmarktzinsen in Euroland eine gewisse Bewegung, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite von deutschen Bundesanleihen im Laufzeitbereich von 10J sei zeitweise auf über 0,60% gestiegen. Die internationalen Rentenmärkte schienen zur Mitte der Woche hin verstärkt auf sogar noch drei weitere Zinsschritte der US-Notenbank im Laufe des Jahres 2018 zu setzen, so die Analysten der Nord LB. Die im ersten Quartal 2018 zu beobachtende eher leichte Abschwächung des Wirtschaftswachstums in den Vereinigten Staaten sei zu erwarten gewesen; entsprechend habe die Meldung der Zahlen keine größeren Konsequenzen für das Marktgeschehen im Fixed-Income-Segment gehabt.

