Der Dow Jones hat am Freitag nach anfänglichen Zugewinnen doch noch im Minus geschlossen. Allerdings nur 0,05 Prozent. Wie er heute erwartet wird, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.