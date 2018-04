Die Österreichische Bahn will Marktführer für den Warentransport zwischen China und Europa werden - und riskiert einen Streit mit den Nachbarstaaten.

Österreichs Regierung beherrscht die ganz große Zeremonie: Um den Start des ersten direkten Güterzugs von China nach Österreich zu feiern, war die Staatsspitze ins Reich der Mitte gereist. Höchstpersönlich verabschiedeten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz vor zwei Wochen den Containerzug in der Nähe der Millionen-Metropole Chengdu - im Schlepptau die größte Wirtschaftsdelegation in der Geschichte Österreichs.

Am vergangenen Freitag schließlich fuhr der Zug, der 44 Container mit elektronischen Bauteilen, Beleuchtungsmaterialien und Haushaltswaren geladen hatte, in Wien ein - nach 9800 Kilometern quer durch Kasachstan, Russland, Ukraine und die Slowakei. Abermals stand Bundespräsident Van der Bellen bereit, um den Güterzug zu empfangen.

Bei den Chinesen kommt so viel Pomp und Protokoll gut an - und Österreichs Regierung hat einen guten Grund, Partner aus dem Reich der Mitte glücklich zu machen: Österreich will Dreh- und Angelpunkt des rasant wachsenden Warenverkehrs aus China auf der Schiene nach Mitteleuropa werden.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben sich zum Ziel gesetzt, zum Haupttransporteur der neuen Seidenstraße auf Schienen werden. Die Österreicher planen noch in diesem Jahr 400 Züge zwischen China und Europa; in der Branche wird das "Ganzzugsrundläufe" genannt.

"Aufgrund des erfolgreichen Schienengütertransports in nur 15 Tagen von Chengdu bis nach Wien sind wir zuversichtlich, künftig weitere Transporte auf dieser Route abzuwickeln und damit die vierte regelmäßige Chinaverbindung zu etablieren", sagt Andreas Matthä, CEO der ÖBB.

Bisher betreibt die ÖBB- Güterverkehrssparte Rail Cargo Group (RCG) bereits regelmäßig Gütertransporte zwischen Changsha und der ungarischen Hauptstadt Budapest sowie zwischen Chongqing und Duisburg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...