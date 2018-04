=== D I E N S T A G, 1. Mai 2018 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q, London *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,1 *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q, Whitehouse Station *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 56,5 zuvor: 55,6 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 58,6 Punkte zuvor: 59,3 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben März PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q, Bellevue *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q, Cupertino *** - US/Ende der Aussetzung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gegen die EU und andere Länder *** - US/Kfz-Absatz April - US/Under Armour Inc, Ergebnis 1Q (vor Börsenbeginn), Baltimore - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Russland, Schanghai, Hongkong und Südkorea geschlossen M I T T W O C H, 2. Mai 2018 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin April 06:15 GB/Standard Chartered plc, Interim Management Statement 1Q, London *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q, Metzingen 07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Köln *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q, Bagsvaerd *** 09:30 DE/Bundeskabinett, Verabschiedung des neuen Haushalts, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 54,4 zuvor: 55,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 53,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,1 1. Veröff.: 58,1 zuvor: 58,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 1. Veröff.: 56,0 zuvor: 56,6 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 10:00 DE/Frankfurt Main Finance und Stadt Frankfurt, Veranstaltung zum Thema: "Euro-Clearing: Weichenstellung für das europäische Finanzsystem - Perspektiven des Finanzplatzes Frankfurt" 10:30 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunktur- forschung (IMK), Direktor Horn stellt IMK- Steuerschätzung vor, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 IT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,6% gg Vj *** 11:00 EU/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,5% zuvor: 8,5% *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Haushalt 2018, Eckwerte 2019 und Finanzplan bis 2022, Berlin 13:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +241.000 Stellen 16:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit slowakischem Ministerpräsidenten Pellegrini, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 18:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Vortrag am ZEW zum Thema: "Notenbankkommunikation als geldpolitisches Instrument", Mannheim *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,50% bis 1,75% 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q, Martinsried 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q, Venlo 22:10 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 2Q - DE/Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei den T-Systems-Unternehmen, Bonn - EU/Kommission, Vorstellung des Vorschlags zum künftigen mehrjährigen Finanzrahmen nach 2020, Brüssel - US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q (nach Börsenschluss), New York ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2018 09:22 ET (13:22 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.