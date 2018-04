Köln (ots) - Einmal in die großen Fußstapfen eines Jedimeisters zu treten, das ist der Traum vieler Jedischüler. Am Samstag, den 5. Mai 2018, können Jedischüler ihre Jedimeister in teilnehmenden Toys"R"Us Filialen* in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum spielerischen Kräftemessen herausfordern und in drei Disziplinen zeigen, welche Fähigkeiten sie besitzen.



"Wir freuen uns, am 5. Mai in der Zeit von 11-17 Uhr (Deutschland) bzw. 10-16 Uhr (Österreich und Schweiz) kleine wie große Jedis in unseren Filialen begrüßen zu dürfen. In drei Disziplinen zeigen die Jedis, was sie gelernt haben und dürfen ihr Können unter Beweis stellen", erklärt Marie-Charlotte von Heyking, Event und PR Managerin bei Toys"R"Us Central Europa. Die drei Jediprüfungen bestehen darin, dass Jedischüler und Jedimeister zunächst ihre Baufähigkeiten an der LEGO Station beweisen, danach ihr Strategievermögen beim außerirdischen Vier-Gewinnt-Spielen demonstrieren und zuletzt zeigen, wer sich besser im Universum auskennt und als erstes den versteckten Chewbacca finden kann.



Weiter verrät Marie-Charlotte von Heyking: "Wer sich den drei Jediprüfungen stellt und die Ergebnisse der gemeisterten Aufgaben auf der Teilnahmekarte notiert, hat die Möglichkeit am galaktischen Gewinnspiel teilzunehmen. Die Gewinner erwarten tolle Preise, wie beispielsweise ein exklusives Star Wars Kinodekopaket oder Star Wars Lichtschwerter von Hasbro sowie einen von drei Millennium Falcon von LEGO Star Wars. Vorbeischauen und mitmachen lohnen sich also nicht nur für eingefleischte Star Wars Fans."



Die kleinen Star Wars Battles in den teilnehmenden Toys"R"Us Filialen stimmen zudem auf den neuen Film "Solo: A Star Wars Story" ein, der in den hiesigen Kinos ab dem 24. Mai zu sehen sein wird. Der Film rund um den Rebellen und Falken-Piloten Han Solo und dessen treuen Begleiter Chewbacca nimmt die Star Wars Fans mit auf ein neues Abenteuer in altbekannte Star Wars Gefilde.



*ausgenommen sind folgende Märkte: Hanau, Schwerin, Münster, Recklinghausen und St. Augustin



