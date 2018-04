Die Schwankungen an der Börse verunsichern Investoren. Experten empfehlen, das eigene Portfolio an die neuen Marktbedingungen anzupassen.

Auch wenn sich die Aktienbörsen schnell wieder gefangen haben: Der zwischenzeitliche Kursrutsch der Vorwoche hinterlässt deutliche Spuren in der Psyche der Anleger. Nur noch jeder fünfte Investor sieht den deutschen Markt in einer Aufwärtsbewegung. Gleichzeitig geht die Investitionsbereitschaft zurück. Und das nachdem der Leitindex Dax wegen steigender US-Anleiherenditen binnen 24 Stunden vorübergehend um zweieinhalb Prozent abgesackt war.

Das zeigen nun auch die Ergebnisse der neuen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment zur aktuellen Börsenstimmung. Wöchentlich werden bei der Erhebung mehr als 2.300 Anleger befragt, wie sie die Lage an den Aktienmärkten einschätzen. Die Ergebnisse bewertet Stephan Heibel, Inhaber des Analysehauses Animusx. Seine Prognosen zur Dax-Entwicklung sollen Orientierung für die Geldanlage bieten.

Wichtig ist dabei der Zeithorizont: Das Sentiment gibt keine Auskunft über die mögliche Marktrichtung am nächsten Tag und selten über die kommende Woche, wohl aber über die kommenden vier bis zwölf Wochen.

"Das Überspringen der Renditemarke von drei Prozent bei zehnjährigen US-Staatsanleihen war der Auslöser für Umschichtungen bei vielen professionellen Geldmanagern, die nun Anleihen ein wenig höher und Aktien ein wenig niedriger im Portfolio gewichten", sagt Heibel.

Den aktuellen Gemütszustand der Investoren beurteilt der Sentiment-Experte insgesamt zwar als "neutral", doch für die Börsen eröffne genau dies Spielraum für Reaktionen auf politische und wirtschaftliche Ereignisse. "Nicht nur Trump-Tweets und Meldungen zum Handelsstreit könnten die Aktienmärkte also bewegen, sondern auch Quartalszahlen und Konjunkturdaten", sagt der Kapitalmarktprofi.

Konkret führe die abwartende Haltung vieler Anleger beispielsweise dazu, dass die Aktienmärkte vom nächsten Ausverkauf nur einen provokativen Trump-Tweet entfernt seien. Im Gegenzug würden jedoch positive Meldungen wie eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China - die nun jederzeit erfolgen könne - eine Aktienrally zünden.

Auch der der Handelsstreit zwischen Europa und den USA ist zuletzt wieder in den Fokus gerückt: Am Dienstag läuft die Ausnahmeregelung der Zölle für Produkte europäischer Hersteller von Stahl und Aluminium aus. Die Bundesregierung dämpfte indes Hoffnungen auf eine rasche Entspannung in dem Handelsstreit. Zum Wochenstart verringerten Anleger daher sicherheitshalber ihren Bestand an hiesigen Stahltiteln wie Thyssen-Krupp oder Salzgitter.

