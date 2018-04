Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG



Würzburg (pta022/30.04.2018/15:48) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG



Beteiligungsmeldung



Die AlternInvest GmbH, Wien/Österreich, hat am 10. April 2018 mit 10,19 % (1.683.428 Stimmrechten) die Schwelle von 10 % der Stimmrechte an der Koenig & Bauer AG überschritten. Am 26. April 2018 hat die AlternInvest GmbH der Koenig & Bauer AG im Hinblick auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: 1. Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele. 2. Die AlternInvest GmbH beabsichtigt derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 3. Die AlternInvest GmbH strebt derzeit keine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstandes oder des Aufsichtsrates der Koenig & Bauer AG an. 4. Die AlternInvest GmbH strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Koenig & Bauer AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an. 5. Der Erwerb der Stimmrechte durch die AlternInvest GmbH erfolgte ausschließlich aufgrund einer unentgeltlichen Einbringung der betreffenden Aktien durch die MKB Holding GmbH. Daher hat die AlternInvest GmbH den Erwerb der Stimmrechte weder mit Eigenmitteln noch mit Fremdmitteln finanziert.



(Ende)



Aussender: Koenig & Bauer AG Adresse: Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Bernd Heusinger Tel.: +49 931 909-4835 E-Mail: bernd.heusinger@koenig-bauer.com Website: www.koenig-bauer.com



ISIN(s): DE0007193500 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1525096080316



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 30, 2018 09:48 ET (13:48 GMT)