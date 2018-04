Beim Verkaufsprozess um den Grünen Punkt will offenbar auch das Management der DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG mitmischen. Während der führende deutsche Entsorger Remondis sich weiterhin bemüht, das größte duale System zu erwerben, arbeitet nun das Management um DSD-Chef Michael Wiener an einem eigenen Angebot. Wie die FAZ berichtet, kursiere in Finanzkreisen ein entsprechendes Prospekt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...