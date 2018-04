Kursgewinne unter anderem bei den Aktien von McDonald's haben den Dow Jones Industrial am Montag angetrieben. Die Fastfood-Kette hatte überraschend starke Quartalszahlen präsentiert, was deren Papiere um zuletzt rund 5 Prozent in die Höhe schnellen ließ.

Zudem kam von den Renditen am Anleihemarkt kein nennenswerter Gegenwind für die Börse: Die Rendite zehnjähriger Papiere verharrte unter 3 Prozent. In der vergangenen Woche hatte der Anstieg der Rendite über diese Marke die Aktienkurse belastet, weil höhere Zinsen Dividendentitel gegenüber festverzinslichen Papieren unattraktiver machen können.

Der Dow stieg um 0,73 Prozent auf 24 487,85 Punkte. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,49 Prozent auf 2682,86 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,84 Prozent auf 6712,35 Punkte./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

