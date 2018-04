Der dritte Anlauf für die Fusion wird überwiegend positiv aufgenommen. Doch Anleger sollten risikobereit sein und einen langen Atem haben.

Aller guten Dinge sind drei - dies scheint die Devise des Telekom-Managements zu sein, wenn es um die geplante Fusion seiner amerikanischen Mobilfunksparte mit dem Konkurrenten Sprint geht. Telekom-Chef-Höttges ist jedenfalls zuversichtlich, das die Fusion im dritten Anlauf klappt und Synergien in Höhe von 43 Milliarden Dollar gehoben werden können, wie er dem Handelsblatt verriet.

Höttges spricht von einem "historischen Moment". Anleger sind aufmerksam. Die Aktie der Deutschen Telekom kletterte zu Handelsbeginn am Montag um knapp drei Prozent, gab im Handelsverlauf die Kursgewinne jedoch wieder ab.

Denn obwohl die Deutsche Telekom im neu fusionierten Unternehmen zwischen T-Mobile US und Sprint mit 69 Prozent der Stimmrechte das Sagen haben wird und Telekom-Chef Höttges die Potenziale des Zusammenschlusses lobt, dürfen Aktionäre den Deal nicht nur durch die magentafarbene Brille sehen. Gerade in der Anfangsphase wird die Übernahme der Telekom auch finanzielle Belastungen mit sich bringen.

Mehr zur Sprint-Übernahme durch die Telekom:

Warum T-Mobile US und Sprint nun doch fusionierenTelekom-Chef Höttges im InterviewSo bewerten US-Medien den T-Mobile-Sprint-Deal

Was das bedeutet, zeigt eine Analyse der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P). Deren Experten kommen zwar zu dem Schluss, dass eine Fusion die Marktposition der Telekom in den USA langfristig stärken wird. Kurz- bis mittelfristig erkennen die Analysten aber "Integrationsrisiken" und "erhebliche Integrationskosten, die den freien operativen Cashflow dämpfen und zu einem höheren Verschuldungsgrad in den ersten zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion" führen werden.

S&P zieht daraus Konsequenzen: Das Kreditrating der Telekom von "BBB+" setzt sie auf "Credit Watch negative". Das heißt, dass die Analysten von einer Abstufung ausgehen, sofern das Geschäft nicht wesentlich besser läuft als veranschlagt.

Ganz einfach dürfte die Fusion nicht werden, glauben die S&P-Analysten. Da T-Mobile und Sprint mit unterschiedlichen Frequenzbereichen und teils unterschiedlichen kabellosen Technologien arbeiteten, könnte die Integration mehr als drei Jahre dauern. Außerdem könnte der Umzug von Sprint-Kunden zu T-Mobile in Kündigungen resultieren und die Konsolidierung einzelner Abteilungen allein ob der schieren Größe der beiden unternehmen zeitraubend sein.

Die Integrationskosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...