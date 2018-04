FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleihebestände der Zentralbanken des Euroraums haben sich in der Woche zum 27. April 2018 spürbar ausgeweitet, nachdem sie zuvor nur minimal gestiegen waren. Das gesamte Wertpapierkaufvolumen belief sich in der Woche auf 11,153 (Vorwoche: 0,047) Milliarden Euro.

Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte, erhöhten sich dabei die Bestände an öffentlichen Anleihen deutlich um 8,996 auf 1.971,56 Milliarden Euro. In der Vorwoche war der Bestand um 1,086 Milliarden Euro zurückgefahren worden.

Bei Covered Bonds betrug der Zuwachs 0,164 (0,866) Milliarden Euro auf 252,021 Milliarden, bei Kreditverbriefungen/Asset-backed Securities (ABS) 1,086 Milliarden auf 27,116 Milliarden im Vergleich zu einem Rückgang von 0,154 Milliarden Euro in der Vorwoche.

Bei den seit Mitte Juni 2016 aufgekauften Unternehmensanleihen nahm der Bestand um 0,907 (Vorwoche: 0,421) auf 151,654 Milliarden Euro zu.

Die Zentralbanken des Eurosystems erwerben auf Beschluss des EZB-Rats pro Monat Wertpapiere für 30 Milliarden Euro. Mit dieser Geldflut will die EZB die Banken zu einer stärkeren Kreditvergabe an die Wirtschaft anregen. Das soll die Konjunktur beflügeln und die Inflation antreiben.

April 30, 2018

