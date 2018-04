Zürich (ots) - Dieses Jahr feiert GastroSuisse die traditionelle

Delegiertenversammlung in der Sonnenstube der Schweiz, dem Kanton

Tessin. Zu den Feierlichkeiten, bestehend aus der zweiteiligen

Delegiertenversammlung mit Gala-Abend, werden rund 600 Delegierte,

Partner und Gäste erwartet. Wir freuen uns, dass der höchste

Schweizer dem Gastgewerbe mit seinem Besuch in Locarno die Ehre

erweist: Gastredner im zweiten Teil der Veranstaltung ist Dominique

de Buman, Nationalratspräsident und Präsident des Schweizer

Tourismus-Verbands.



Die Medien sind herzlich eingeladen, am Dienstag, 8. Mai 2018, am

zweiten Teil der Veranstaltung teilzunehmen:



14.30 - 16 Uhr: Delegiertenversammlung, Teil 2

Palazzo del Cinema, Via Dottor Giovanni Varesi 1, 6600 Locarno

Eingang A "Piazzetta Remo Rossi", 2. Stock



Zusätzlich zu den statutarischen Geschäften stehen turnusgemäss

Gesamterneuerungswahlen in den Vorstand an. Die Delegierten werden

mit ihrer Wahl wichtige personelle Weichen für die Zukunft stellen.



Wir würden uns freuen, Sie persönlich in Locarno zu begrüssen, und

danken Ihnen im Voraus für Ihr Interesse und für Ihre Anmeldung bis

Freitag, 4. Mai 2018, an: communication@gastrosuisse.ch



