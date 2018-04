Cincinnati (ots/PRNewswire) - Camargo Pharmaceutical Services, LLC, ("Camargo"), der weltweit führende Anbieter von 505(b)(2)-Medikamentenentwicklung und global gleichwertigen Prozessen, gab heute die Ernennung von Daniel S. Duffy zum neuen Geschäftsführer bekannt. Kenneth V. Phelps, Gründer und Präsident, wird weiterhin der visionäre Botschafter des Unternehmens sein, der für die Weiterentwicklung der Branche verantwortlich bleibt und neue Möglichkeiten für Camargo eröffnet.



Camargo war maßgeblich an der Identifizierung, Entwicklung und Erlangung zahlreicher 505(b)(2) NDA-Zulassungen für globale Pharmaunternehmen beteiligt. Medikamente, die auf diesem Weg entwickelt wurden, haben zahllosen Menschen in den USA geholfen. Weltweit profitieren die Menschen von verbesserten Medikamenten.



"Es war mir eine Ehre, diese Organisation 15 Jahre lang zu leiten, und ich freue mich darauf, Camargos Einfluss weltweit zu erweitern. Ich bin froh, dass Dan sich uns anschließt, um die Organisation zu erweitern und diese Vision zu verwirklichen", sagte Phelps.



Dan verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der biopharmazeutischen und strategischen Unternehmensberatung. Dan war zuletzt der Vizepräsident und Geschäftsführer bei McKesson Specialty Health. Dort entwickelte er ein differenziertes spezialisiertes Pharmamodell mit Kompetenzzentren rund um Onkologie, Neurologie und komplexe Versorgung, Patientenbetreuung und Prüfpräparate (klinische Studien). Dan hat einen Abschluss als Master of Business Administration der University of North Carolina Kenan-Flagler School of Business und einen Abschluss als Bachelor of Business Administration der Kent State University.



"Ich bin dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit, Teil der Camargo-Familie zu sein. Camargo ist geprägt von außergewöhnlich klugen und fähigen Menschen, die leidenschaftlich daran interessiert sind, Medikamente zu verbessern, die unserer Gemeinschaft dienen", sagte Duffy.



INFORMATIONEN ZU CAMARGO PHARMACEUTICAL SERVICES, LLC.



Camargo Pharmaceutical Services, LLC, mit Firmensitz in Cincinnati, OH, wurde 2003 von Kenneth V. Phelps (Präsident und Gründer) und Dr. Ruth Stevens (Wissenschaftlicher Leiter und Gründer) gegründet. Camargo bietet umfassende Dienstleistungen in der Arzneimittelentwicklung und ist auf den 505(b)(2)-Zulassungsweg und die Bereitstellung weltweit gleichwertiger Prozesse spezialisiert. Durch die Bewertung der wissenschaftlichen, medizinischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit von Produktentwicklungsmöglichkeiten erstellt und führt Camargo robuste Entwicklungspläne aus, die mit den Geschäftsstrategien übereinstimmen, und stellt dabei sicher, dass die Zulassungsbehörden bei jedem Schritt des Weges einbezogen werden. Camargo führt regelmäßig drei bis sechs Treffen pro Monat mit der Food and Drug Administration (FDA) durch und arbeitet mit Produktentwicklern in mehr als 25 Ländern zusammen. Weitere Informationen zu Camargo finden Sie unter http://camargopharma.com.



