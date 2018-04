New York - Kursgewinne unter anderem bei den Aktien von McDonald's haben den Dow Jones Industrial am Montag angetrieben. Die Fastfood-Kette hatte überraschend starke Quartalszahlen präsentiert, was deren Papiere um zuletzt rund 5 Prozent in die Höhe schnellen liess.

Zudem kam von den Renditen am Anleihemarkt kein nennenswerter Gegenwind für die Börse: Die Rendite zehnjähriger Papiere verharrte ...

