Die Veranstaltung hat einen innovativen Ansatz und eröffnet das

nächste Kapitel einer neuen Ära



Schanghai (ots/PRNewswire) - Die 34. China Wedding Expo,

gesponsert von der China Portrait Photography Society (CPPS) und dem

China Council for the Promotion of International Trade Shanghai

(Chinesischer Rat für die Förderung des internationalen Handels,

Unterrat Schanghai) wird zeitgleich mit der 20. Shanghai

International Photo & Imaging Expo (P&I Shanghai) und der Shanghai

Baby Photo Expo 2018 vom 11. bis 13. Juli 2018 im National Exhibition

and Convention Center (Shanghai) stattfinden. Veranstalter der

Hochzeitsmesse ist die Shanghai International Exhibition Co., Ltd. An

der 34. China Wedding Expo werden auf einer Fläche von 150.000

Quadratmetern über 1.000 Aussteller aus China und der ganzen Welt

teilnehmen.



Die Veranstaltung umfasst 12 Themenpavillons und 4

Ausstellungsplattformen (die Shanghai International Wedding Dress &

Fashion Accessories Expo [Messe für internationale Brautmoden und

Modeaccessoires], die Shanghai Wedding Theme Photography Expo [Messe

für Hochzeitsfotografie], die Shanghai Wedding Photo Album, Frame &

Consumable Material Expo [Messe für Hochzeitsfotoalben, Fotorahmen

und Verbrauchsmaterialien] und die Shanghai Wedding Supplies and

Honeymoon Photography Expo [Messe für Hochzeitsbedarf und

Hochzeitsreisenfotografie]). Als Trendsetter für die globale

Hochzeitsfotografiebranche hat sich die China Wedding Expo zu einer

der weltweit größten und einflussreichsten Messen entwickelt und ist

Zeuge der Entwicklung und des Wachstums der chinesischen

Hochzeitsfotografie und verwandter Sektoren.



Die Messe, die an einem neuen Veranstaltungsort stattfinden und

größer als je zuvor sein wird, wurde als eine globale

One-Stop-Plattform für Hochzeitsbedarf geschaffen



Die 34. China Wedding Expo wird an ihrem neuen Veranstaltungsort,

dem National Exhibition and Convention Center (Shanghai), das sich im

zentralen Geschäftsviertel Hongqiao befindet und die Form eines

vierblättrigen Kleeblatts hat, in drei Ausstellungshallen (Hallen 2,

3 und 4.1) stattfinden und weitaus größer sein als alle vorherigen

Ausgaben der Messe. Ein bahnbrechendes Design, verbesserte

unterstützende Einrichtungen in der Nähe und bessere

Verkehrsverbindungen zu dem neuen Veranstaltungsort werden der

Förderung des Wachstums und der Entwicklung der Veranstaltung dienen.

Die Organisatoren haben ein neues Layout entworfen, das Produkte nach

Kategorien und Kaufgewohnheiten platziert, um eine effektive

Plattform für die Kommunikation und Geschäftsabschlüsse zwischen

Ausstellern und Käufern zu schaffen. Die breite Palette an Exponaten

auf der 100.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche wird

Brautmoden und Modeaccessoires, Kosmetik, Fotoalben und Fotorahmen,

Fotohintergründe und -Zubehör, Themenhochzeitsfotografie-Muster,

Reisefotografie, Zubehör für die Hochzeitsplanung und

Franchising-Gelegenheiten sowie Internettechnologien und Software für

Hochzeitsfotografie-Studios umfassen. Die Messe wird zeitgleich mit

der Baby Photo Expo (Herbst) und der 20. P&I Shanghai stattfinden.



Die Veranstaltung konzentriert sich auf die Veränderungen im

Sektor und hat zum Ziel, neue Geschäftsgelegenheiten aufzutun



Laut Statistiken von den Organisatoren hat die Veranstaltung über

600 führende Aussteller aus den USA, Malaysia, Japan, Südkorea und

Italien sowie zahlreichen anderen Ländern und Regionen weltweit

angezogen. Die Messe wird in drei Ausstellungshallen stattfinden:

Halle 3 für Brautmoden, Kosmetik und Modeaccessoires; Halle 2 für

Themenhochzeitsfotografie-Muster, Reisefotografie und

Franchising-Gelegenheiten, Waren und Zubehör für die

Hochzeitsplanung, Fotohintergründe, Raum- und Fenstergestaltung sowie

Internettechnologien, außerdem Beratung und Training für

Hochzeitsfoto-Studios und Halle 4.1 für Fotoalben und Fotorahmen

sowie Fotoausrüstung und -zubehör. Die China Baby Photo Expo wird in

Halle 1 und die P&I Shanghai in Halle 5.1 stattfinden. Die drei

zeitgleich stattfindenden Ausstellungen haben das Ziel, eine

One-Stop-Beschaffungs-, Ausstellungs- und Kommunikationsplattform für

die globale Hochzeits- und Babyfotografiebranche sowie die

Fotoausrüstungsbranche zu schaffen.



Die Organisatoren der diesjährigen Messe haben sich zur

Verbesserung der Markenwahrnehmung und Qualität durch einen

Highend-Boutique-Bereich verpflichtet, mit dem Ziel, eine ideale

Plattform für die Präsentation originaler und

Haute-Couture-Brautkleider zu schaffen. Im Spezialbereich Global

Designer Impulses (Globale Designer-Impulse) für ausländische

Designermarken in der Halle werden zudem neue und innovative Produkte

sowie Brautkleider von führenden unabhängigen Designern mit

weltweitem Ruf ausgestellt werden. Verbraucher erhalten so Zugang zu

innovativeren und eleganteren Brautkleidern.



Überblick über die Ausstellung:



Datum: 11. bis 13. Juli 2018



Veranstaltungsort: Hallen 2, 3 und 4.1 im National Exhibition and

Convention Center (Shanghai)



Adresse: Nr. 333, Song Ze Ave., Qingpu District (Nordtor des

Messezentrums) und Nr.1888, Zhuguang Road (Westtor des Messezentrums)



Transport: Nehmen Sie die U-Bahn-Linie 2 bis zur Station East

Xujing und nehmen Sie dann den Ausgang 4, 5 oder 6 (für Zutritt durch

das Westtor) oder nehmen Sie die U-Bahn-Linie 17 bis zur Station

Zhuguang Road (für Zutritt durch das Nordtor)



Für Voranmeldungen und weitere Informationen zur Veranstaltung

kontaktieren Sie bitte:



Shanghai International Exhibition Co., Ltd.

Tel.: (86) 21 6279 2828

E-Mail: chinawedding@siec-ccpit.com



WeChat:



China Wedding Expo (WeChat-Konto: china_weddingexpo)



