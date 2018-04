USA: Einkommen bleiben hinter Erwartungen zurück

WASHINGTON - In den USA sind die Einkommen der privaten Haushalte im März hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sie legten im Monatsvergleich um 0,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Die Konsumausgaben der Haushalte stiegen zum Vormonat um 0,4 Prozent. Dies war so erwartet worden.

USA: Schwebende Hausverkäufe steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im März schwächer als erwartet gestiegen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe legten zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Montag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Im Vormonat waren sie im Monatsvergleich um revidierte 2,8 Prozent (zunächst 3,1 Prozent) gestiegen.

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex steigt weniger als erwartet

CHICAGO - In den USA hat sich in der Region Chicago das Geschäftsklima im April geringfügig verbessert. Der entsprechende Indikator stieg um 0,2 Punkte auf 57,6 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Montag in Chicago mitteilte. Analysten hatten aber einen etwas stärkeren Anstieg auf 58,0 Punkte erwartet.

ROUNDUP: Deutsche Inflation tritt auf der Stelle

WIESBADEN - Die Inflation in Deutschland hat sich im April nicht verändert. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 1,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten mit einer Inflationsrate von 1,5 Prozent gerechnet.

Deutschland: Umsätze im Einzelhandel überraschend gefallen

WIESBADEN - Der deutsche Einzelhandel hat überraschend erneut einen Rückschlag erlitten. Im März seien die Umsätze im Monatsvergleich preisbereinigt (real) um 0,6 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mit. Es war der vierte Rückgang in Folge. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet.

Arbeitsmarkforscher: Zahl der freien Stellen auf Rekordhoch

NÜRNBERG - In Deutschland gab es im ersten Quartal 2018 so viele freie Stellen wie nie zuvor. Mit 1,190 Millionen habe die Zahl der zu besetzenden Jobs sogar den Spitzenwert vom Vorjahresquartal überschritten, geht aus der im Vorfeld des "Tages der Arbeit" veröffentlichten Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Im ersten Quartal 2017 hatte es in Deutschland noch 126 000 weniger offene Stellen gegeben. Die Zahlen zeigten, dass eine Trendwende am Arbeitsmarkt derzeit nicht in Sicht sei.

Italien: Inflationsrate geht überraschend stark zurück

ROM - In Italien ist die Jahresinflationsrate stärker gesunken als erwartet. Die Verbraucherpreise seien im April im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent geklettert, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 0,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im April nur mit einem Rückgang auf 0,8 Prozent gerechnet.

Eurozone: Geldmenge wächst schwächer als erwartet - Kreditvergabe legt zu

FRANKFURT - Die Geldmenge im Euroraum ist im März deutlich schwächer als erwartet gewachsen. Die breit gefasste Geldmenge M3 habe sich zum Vorjahresmonat um 3,7 Prozent erhöht, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mit. Analysten hatten mit einem Anstieg um 4,1 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 4,2 Prozent gelegen.

China: Stimmung bei großen Industriekonzernen trübt sich etwas ein

PEKING - In den großen und staatlich dominierten chinesischen Industriekonzernen ist die Stimmung im April nach dem überraschend starken Anstieg im März wieder etwas schlechter geworden. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) ging von 51,5 Zähler auf 51,4 Punkte zurück, wie das chinesische Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Volkswirte hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang auf 51,3 Zähler gerechnet.

ROUNDUP/Kurz vor Fristablauf: EU wartet auf Trumps Zollentscheidung

BRÜSSEL/WASHINGTON/BERLIN - Bleibt die EU von den neuen US-Zöllen auf Stahl und Aluminium weiter ausgenommen oder nicht? Im Handelsstreit zwischen der EU und den USA hat es bis zum Montagmittag keine Klarheit über das weitere Vorgehen Washingtons gegeben. In Brüssel wurde darauf verwiesen, dass die Entscheidung allein bei US-Präsident Donald Trump liege, ob eine an diesem Dienstag auslaufende Ausnahmeregelung für EU-Unternehmen noch einmal verlängert werde. Wenn dies nicht geschehe, sei die EU bereit zu reagieren, hieß es.

ROUNDUP: Iran lehnt Neuverhandlung des Atomabkommens ab

TEHERAN/TEL AVIV - Der Iran weist Forderungen der USA und Israels zurück, das internationale Atomabkommen von 2015 aufzuschnüren und nachzubessern. Der Kontrakt sei "nicht neu verhandelbar" und sein Land werde keine darüber hinaus gehenden Verpflichtungen eingehen, stellte Präsident Hassan Ruhani klar. Er bot am Sonntagabend aber zugleich separate Gespräche über die angespannte Lage in Nahost an, insbesondere über "die Stabilität und Sicherheit der Region, vor allem über den Kampf gegen den Terrorismus".

