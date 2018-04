Die folgenden Ausführungen befassen sich mit einem tatsächlich in der Praxis vorgekommenen Fall: Ein chemischer Industriebetrieb setzte im Rahmen baulicher Maßnahmen eine räumliche Erweiterung eines Sozialbereiches dauerhaft um. Hierzu verwendete er einen fertig installierten sogenannten Sozial-Container, der u.?a. Duschen und WCs enthält (Bild 1).

Beschreibung der Anlage

Der Container ist ausgestattet mit einem 32-A-CEE-Anschluss zur Containereinspeisung. Dieser Anschluss ist mit einer in 2,20?m Höhe unter der Decke montierten Unterverteilung verbunden (Bild 2). Die Unterverteilung entspricht IP30. Ein Überspannungsschutz ist nicht enthalten.

Die zuständigen Elektrofachkräfte des Industriebetriebs versuchten nun, durch die Hersteller der in der Unterverteilung montierten Leitungs- und FI-Schutzschalter des Typs A zu erfahren, ob ihre eingesetzten Geräte für diese Einbaulage geeignet sind. Hierzu war offensichtlich keine konkrete Auskunft zu bekommen. In den Normen fand man z.?B. den Hinweis, dass gemäß DIN VDE 0100-513 alle Betriebsmittel so anzuordnen seien, dass ihre Bedienung, Inspektion, Instandhaltung und der Zugang zu den Verbindungen leicht möglich sind. Diese Anforderungen dürften durch den Einbau der Betriebsmittel in Gehäuse oder andere Einbauräume nicht nennenswert beeinträchtigt werden. Bei einer Höhe von 2,20?m müssen kleine Mitarbeiter hier allerdings zum Bedienen oder Arbeiten an der Unterverteilung eine Leiter nutzen.

Die zuständigen Elektrofachkräfte des Industriebetriebs bezweifeln außerdem, dass die Berechnung der Verlustleistung nach DIN EN 61439-1 seitens des Containerlieferanten korrekt ausgeführt wurde, da die Rückseite der Verteilung nun ja die Deckenfläche ist und sich somit ein anderer Faktor ergibt. Man befürchtet Übertemperaturen wonach die Betriebsmittel in der Schaltgerätekombination bei Übertemperatur ggf. nicht mehr einwandfrei arbeiten können.

Einordnung des Sonderfalls

Problematisch ist hier die Einordnung dieses Containers, nach welchen Normen die Errichtung bzw. Installation vorzunehmen ist. Im Anwendungsbereich, d.?h. im Abschnitt 717.1 von DIN VDE 0100-717:2010-10 ist festgelegt, dass für die Anwendung dieser Norm Folgendes gilt: »Baueinheiten sind entweder ortsveränderlich (mit Rädern), zum Beispiel selbstfahrend oder gezogen, oder transportabel, zum Beispiel Container oder Kabine auf einem Grundgestell.« Auf der anderen Seite kann man aber die folgenden Ausnahmen zugrunde legen: »(…) - ortsveränderliche oder transportable Mobilheime, Büros und Ähnliches für ausgedehnte Anwendungen am selben Ort« (siehe allgemeingültige Anforderungen von DIN VDE 0100).

Errichtung eines Installationsverteilers

Somit dürfen aus meiner Sicht die allgemeinen Anforderungen der Normen der Reihe DIN VDE 0100 zugrunde gelegt werden. Für die eingangs geschilderten Probleme dürfte aber diese Zuordnung von geringer Bedeutung sein.

Relevante Betriebsmittelnorm

Bei dem im Container errichteten Verteiler (Bild?2) handelt es sich - zumindest dann, wenn es ein Verteiler von einem deutschen Hersteller ist - nicht um einen Verteiler nach DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1), auch nicht um einen Verteiler nach DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3) »Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (DBO)«. Es dürfte sich vielmehr um einen Wohnungsverteiler nach DIN VDE 0603-1 handeln.

Besonderheiten eines Wohnungsverteilers

Bei einer Wohnungsinstallation wäre zwingend ein Verteiler nach DIN VDE 0603-1 (VDE 0603-1) gefordert. Die ...

