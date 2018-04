Bis zur letzten Minute verhandelt die EU-Kommission mit den USA, um doch noch eine Ausnahme von Zöllen auf Stahl und Aluminium zu erreichen. Selbst wenn das nicht gelingt: Eine schnelle Eskalation ist unwahrscheinlich.

Die befristete Ausnahme für die US-Strafzölle auf europäischen Stahl und Aluminium läuft Dienstagfrüh um sechs Uhr mitteleuropäischer Zeit aus. EU-Kommissarin Cecilia Malmström telefoniert an diesem Montagnachmittag mit US-Handelsminister Wilbur Ross, damit die USA in letzter Minute noch aus der befristeten Ausnahme eine dauerhafte macht.

Doch die Chancen, dass Donald Trump Malmström entgegenkommt, stehen eher schlecht. Ross hatte am Freitag angedeutet, dass die USA von den Europäern fordern werden, den Stahlexport auf dem Niveau von 2017 einzufrieren. Die Europäer gaben sich am Montag gut gerüstet. "Wir sind bereit", betonte der Chefsprecher der EU-Kommission in Brüssel. Eine Liste mit US-Gütern liegt vor, auf die Europa im Gegenzug Zölle erheben könnte.

Aber beginnt morgens um sechs gleich ein handfester Handelskrieg? Wie schnell wird die EU reagieren, falls Trump auf den Zöllen besteht, die nach Einschätzung der Europäer in klarem Widerspruch stehen zu den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO)? "Je schneller die EU handelt, desto emotionaler wird der Streit", heißt es aus Wirtschaftskreisen. Dass die EU-Kommission nicht mehr von "Gegenmaßnahmen" spricht, sondern von einer "Neujustierung", zeigt, dass man in Brüssel an einer Eskalation nicht interessiert ist.

Mit den Gegenmaßnahmen betritt die EU-Kommission zudem Neuland. Zwar hat sie in einem Handelsstreit mit den USA Anfang des Jahrtausends schon einmal Gegenzölle auf US-Produkte eingeführt ...

