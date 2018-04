Gefahren gibt es viele an den Märkten, die Nervosität ist groß. Muss deshalb zwangsläufig der Börsenzyklus enden? Das war das Thema bei "Investment Live".

Die Nervosität an den Aktienmärkten ist zuletzt deutlich gestiegen. Nachdem zu Jahresbeginn vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China den Börsianern die Sorgenfalten auf die Stirn trieb, sind es aktuell die steigenden Zinsen in den USA. Und auch die jüngsten Stimmungsbarometer für die Wirtschaft im Euro-Raum haben sich tendenziell abgeschwächt. Endet also die jahrelange Rally an den Aktienmärkten?

Eine Frage, die sich so leicht nicht beantworten lässt. "Nur weil der Zyklus schon seit zehn Jahren läuft, muss er nicht enden", sagt Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. "Der Zyklus stirbt nicht an Altersschwäche. Er wird umgebracht."

Die Frage sei nun, wer der Mörder sein werde: Ein eskalierender Handelskrieg? Steigende Renditen an den Kapitalmärkten? Eine wieder etwas strengere Geldpolitik der Notenbanken?

Stephan gab sich beim Finanzmarktforum "Investment Live", der Anlegerinitiative von Deutscher Bank und Handelsblatt, optimistisch, dass sich mit Blick auf Strafzölle und Protektionismus doch noch die Vernunft durchsetze. In der Hamburger Messe diskutierte der Kapitalmarktexperte mit seinem Kollegen André Köttner, verantwortlich für das weltweite Aktiengeschäft bei der DWS, und Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe vor mehr als 500 Gästen über die aktuelle Entwicklung an der Börse.

Die Zuschauer - immerhin knapp 90 Prozent von ihnen gaben an, Aktionäre zu sein - scheinen ihre Zweifel zu haben, dass die Märkte sich zeitnah erholen und wieder deutlich zulegen. Nur 56 Prozent der Anwesenden erwarten ein gutes Anlegerjahr. Sie wählten via Blitzumfrage dann auch die Frage, ob Aktionären unruhige Zeiten bevorstehen, als erstes Thema für das Podium. Stephan muss bei allem Optimismus dann auch eingestehen: "Es wird sicher kein einfaches Anlagejahr."

Doch der Kapitalmarktexperte glaubt nicht, dass der aktuelle Wirtschafts- und Börsenzyklus so schnell endet - auch wenn die Stimmung derzeit eher mau ist. "Die Börse sucht Dinge, ...

