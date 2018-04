Die G20-Ausschreitungen wirken nach: Die linke Szene in Hamburg will keinen Anlass liefern, ihr Zentrum Rote Flora aufzulösen. Auch harte Haftstrafen schrecken ab.

Es ist noch kein Jahr her: Stundenlang konnten Krawalltouristen im Hamburger Schanzenviertel während des G20-Gipfels im Juli 2017 fast ungestört Läden plündern und Feuer legen. Spuren sind noch immer zu sehen: Derzeit reißen Bagger eine damals ausgebrannte Filiale der Hamburger Sparkasse endgültig ab.

Am Dienstag steht der Maifeiertag an, Krawalle sind da fast schon Tradition. Schon in den letzten Jahren war der Tag der Arbeit in Hamburg gewalttätiger als in der einstigen Krawall-Hochburg Berlin-Kreuzberg. Diesmal jedoch signalisiert die Polizei Entwarnung. "Wir erwarten einen ruhigen Verlauf", sagte ein Polizeisprecher dem Handelsblatt. Die Polizei sei zwar vorbereitet, aber "gelassen professionell". "Krawalltouristen werden wir nicht ansatzweise dulden", sagte der Sprecher.

Hinter der Erwartung steckt mehr als Hoffnung. Neben drei DGB-Kundgebungen mit bis zu 3500 Teilnehmern ist lediglich eine weitere Demonstration angemeldet. Der "Rote Aufbau Hamburg" ruft unter dem Motto "Kapitalismus - noch immer scheiße" zu einem Aufmarsch am Hauptbahnhof auf. Die Route führt allerdings nicht durch das Schanzenviertel.

Die Zurückhaltung der linken Szene erklärt sich aus den G20-Krawallen. Deren Intensität hat die Hamburger Autonomen vor allem im umstrittenen Zentrum Rote Flora offenbar überrascht. Direkt nach dem Gipfel sah es zeitweise so aus, als zwinge der öffentliche Druck den damaligen Bürgermeister und heutigen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dazu, das Haus räumen zu lassen.

Dazu ist es aus drei Gründen nicht gekommen.

Erstens ...

