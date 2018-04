Auf einer der größten Prunkstraßen New Yorks soll ein Obdachlosen-Heim entstehen. Doch die sonst so auf Wohltätigkeit bedachten Anwohner laufen Sturm.

New York ist die Stadt der Charity-Events. Wohl in kaum einer anderen Stadt wird die Wohltätigkeit so sehr zelebriert wie hier. Wer Geld hat, muss auch Geld geben für jene, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Aber diese löbliche Tugend der Amerikaner hat ihre Grenzen, wie sich gerade in Manhattan zeigt.

Dort soll, nur einen Block von der Carnegie Hall, dem Lincoln Center, dem Central Park und gleich hinter dem neuen Luxus-Hochhaus One57 ein Obdachlosen-Heim entstehen. Insgesamt 140 obdachlose Männer sollen im ehemaligen Park Savoy Hotel einen Schlafplatz finden.

Das wäre ein ziemlicher Kontrast zur "Billionaire's Row" - wie die Prallstraße auch gerne genannt wird. Schließlich stehen ...

