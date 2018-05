Die kurze Einschätzung der Lage Am Brückentag nimmt der DAX Rücksicht auf die Freizeit seiner professionellen Follower und verharrt in einer zähen Seitwärtsbewegung. Doch verschoben ist nicht aufgehoben - ein allfälliger Aufwärtsschub durch Druckaufbau in der laufenden Aufwärtsbewegung bleibt auf der Agenda. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. ...

