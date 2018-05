Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag mit klar höheren Kursen beendet. Nachdem die Indices sich bereits am Morgen freundlich gezeigt hatten, legten sie am Nachmittag mit der festeren US-Eröffnung gar noch etwas zu. Kurz vor Handelsschluss streifte der SMI gar noch kurz die Marke von 8900 Punkten. Darüber hatte der wichtigste Schweizer Aktienindex zuletzt am 12. März geschlossen. Die gute Stimmung am Berichtstag an den Aktienmärkten wurde im Handel insbesondere mit der Entspannung im Korea-Konflikt begründet. Nordkorea hat bekanntlich einen Atomwaffen-Verzicht in Aussicht gestellt, sollten die USA einer Nichtangriffsvereinbarung zustimmen.

Aber auch die zumeist guten Unternehmensergebnisse der letzten Tage und Wochen würden den Handel immer wieder stützen, heisst es. Allzu euphorisch sind Marktteilnehmer aber trotzdem nicht und warnen zum Teil auch vor dem gewöhnlich weniger guten Börsenmonat Mai, der kurz bevorsteht. Der Handelskonflikt und das Thema Strafzölle dürften uns noch über längere Zeit begleiten und auch die Geopolitik oder die wieder aufkommenden Inflationsängste könnten sich durchaus zu einem Spielverderber entwickeln, meint man auch bei der ZKB in einem Kommentar. Die Schwankungsanfälligkeit (Volatilität) der Aktienmärkte werde deshalb hoch bleiben.

Der Swiss Market Index (SMI) notierte zum Handelsschluss 0,49 Prozent höher bei 8'886,26 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...