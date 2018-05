Der USD/CHF notierte zuletzt auf 0,9914 und damit 0,35 Prozent im Plus. In der Schlussphase des europäischen Geschäfts gelang den Bullen der Spurt über die psychologisch wichtige Marke von 0,9900. Zuletzt konsolidierte das Paar seine Zugewinne über der Marke von 0,9900. Der US-Dollar nahm den Schwung aus der Vorwoche mit in die neue Woche. Der US-Dollar-Index ...

