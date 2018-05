Wie sieht es hinter den Kulissen eines weltweit führenden Kältespezialisten aus? Das erfuhren die acht Schülerinnen, die am 26. April 2018 beim internationalen Girls'Day hinter die Kulissen von ENGIE Refrigeration blickten. "Uns liegt es am Herzen, junge Menschen bei der Berufs-orientierung zu unterstützen", betont Christian Schönauer, Human Resources (HR) Business Partner bei ENGIE Refrigeration. "Insbesondere Mädchen wollen wir ermutigen, in Berufe zu schnuppern, die sie zunächst nicht in ihre künftige Berufswahl einbeziehen." Auf dem Programm standen beispielsweise ein Firmenrundgang und eine Besichtigung der Lehrwerkstatt. Dort durften die jungen Mädchen unter Anleitung von Wolfgang Steur, Leiter Technische Ausbildung, selbst aktiv ...

