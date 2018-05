Wie kann man Verelendung verhindern und Demütigungen verhindern, wenn durch die Digitalisierung Jobs wegfallen? Jedenfalls nicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, meinen die Gewerkschaften.

Die Gewerkschaften lehnen ein bedingungsloses Grundeinkommen als Ausweg aus einem befürchteten Verlust von Arbeitsplätzen durch die Digitalisierung ab. "Menschen mit einer Stillhalteprämie aufs Abstellgleis zu stellen, weil ihnen keine Perspektive in der Erwerbsarbeit angeboten werden kann, ist keine Lösung", sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). "Der Ruf nach einem bedingungslosen Grundeinkommen ist eine absolute Fehlorientierung."

Das Thema dürfte auch bei den Mai-Kundgebungen der Gewerkschaften an diesem Dienstag eine zentrale Rolle spielen. Die Veranstaltungen stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit". Die Hauptkundgebung mit Hoffmann findet in Nürnberg statt. Insgesamt sind nach DGB-Angaben bundesweit knapp 500 Veranstaltungen geplant. Zur Teilnahme an den 1. Mai-Kundgebungen rief am Montag auch der SPD-Bundesvorstand auf.

Gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen sprach sich auch IG-Metall-Chef Jörg Hofmann aus. Er erklärte seine ablehnende Haltung in der "Heilbronner Stimme" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...