Der amerikanische Software-Gigant Microsoft konnte mit seinem Quartalsbericht vor wenigen Tagen begeistern. Insbesondere das Geschäft mit Cloud-Lösungen zeigte sich in den ersten drei Monaten sehr stark. Die Sparte konnte ihren Umsatz um 17 % verbessern. Damit schloss sie von der Größenordnung her zu den anderen Sparten auf, die das klassische Geschäft mit Software und Betriebssystem besorgen. Und man kann durchaus darauf spekulieren, dass sich das starke Wachstumsmomentum in der Cloud weiter ... (Carsten Müller)

