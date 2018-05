Der TecDAX steht aktuell bei seinem Tagestiefstwert von 2.622 Punkten (13:00 Uhr). Damit hat er beim Wochenstart verglichen mit dem Handelsschluss vergangener Woche um -0,11 % verloren. Als der deutsche Tech-Index unmittelbar nach Handelsbeginn seinen Tageshöchstwert von 2.637 Punkten erreichte, lag der Tagesgewinn kurzzeitig bei 0,46 %. Seit dem Hoch am Morgen geht es für den TecDAX allerdings bergab. Der Aufwärtstrend seit Mittwoch scheint sich also in der Form nicht weiter fortsetzen zu können.

