Ken Moelis ist als dritter Banker überhaupt zum Milliardär geworden. Und sein größter Coup steht erst bevor: der größte Börsengang der Geschichte.

Auch wenn Geld ihr Geschäft ist, gelingt es den wenigsten Bankern, zu den Reichsten der Reichen aufzusteigen. Unter die Milliardäre schafften es bislang nur Jamie Dimon, Chef von JP Morgan, und Lloyd Blankfein von Goldman Sachs. Doch nun gehört ein dritter zu diesem kleinen Kreis, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg vermeldet: Kenneth Moelis, Gründer der Investmentbank-Boutique Moelis & Co. Wer ist der Mann, den alle nur Ken nennen? Und was macht ihn so erfolgreich?

Die Wall-Street-Karriere des heute 59-Jährigen begann mit einer Enttäuschung. Nachdem er seinen Abschluss an der Wharton School der Universität von Pennsylvania gemacht hatte, bewarb er sich bei Morgan Stanley, wurde jedoch abgewiesen. Er schloss sich der Investmentbank Drexel Burnham Lambert an, damals eine eher zweitklassige Adresse. 1990 musste das Institut, das sich auf Ramschanleihen spezialisiert hatte, wegen Unregelmäßigkeiten im Markt Insolvenz anmelden.

Moelis landete bei Donaldson, Lufkin & Jenrette. Anfang der 90er-Jahre traf er bei einem Meeting auf Donald Trump, der damals nach Geld für sein erst kürzlich eröffnetes und in finanzielle Schwierigkeiten geratenes Casino "Taj Mahal" suchte. Dort, so berichtete Moelis im ...

