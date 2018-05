The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2018



ISIN Name



CA21665V3011 COPPER CREEK GOLD

CA86388A1084 STUDENT TRANSPORTATION I.

DE000A0JRU67 MYBET HOLDING SE NA O.N.

USU27803AH55 ECOLAB 17/27 REGS

XS1028951421 NOVAFIVES 14/20 REGS FLR