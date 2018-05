Am frühen Dienstagmorgen endet die Schonfrist für Europa: Bleibt Trump seiner Linie treu, treten die Strafzölle auch für die EU in Kraft. Die Fakten im Überblick.

Der Pokerstreit um US-Strafzölle geht in die nächste Runde. Denn zum 1. Mai läuft die Frist für die Regelungen ab, die die EU bislang von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte verschonen. US-Präsident Donald Trump will noch in der Nacht zu Dienstag eine neue Zoll-Proklamation unterzeichnen. Ob die EU dann weiterhin ausgenommen bleibt, ist unklar. Noch sieht es nicht so aus, als würde Trump einlenken. Ein Überblick über die jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit.

Was ist bisher passiert?

Anfang März kündigte der US-Präsident Zölle von 25 Prozent auf Importprodukte aus Stahl und zehn Prozent auf jene aus Aluminium an. Auch Deutschland ist davon betroffen. Allerdings galt für das Land - wie auch für andere EU-Länder - bisher eine Schonfrist, in der es von den Zöllen ausgenommen wurde. Diese Frist läuft nun am 1. Mai um 00:01 Uhr in Washington (6 Uhr MESZ) aus.

Die EU hat allerdings zum Ziel, eine Dauer-Ausnahmegenehmigung für sich zu erwirken. Um eine Lösung für das Problem zu finden, trafen Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Trump vergangene Woche in Washington.

Allerdings scheinen die diplomatischen Bemühungen der beiden Staatsoberhäupter bislang nicht gefruchtet zu haben. Denn weder hat Trump nach Merkels Besuch noch nach jenem von Macron angedeutet, die Europäer dauerhaft von den Importzöllen zu befreien.

Was fordert Washington von den Europäern?

Die USA haben zum Ziel, bessere Handelsbedingungen für den eigenen Markt durchzusetzen und die heimischen Produzenten vor internationaler Konkurrenz zu schützen. So fordert der Wirtschaftsminister Wilbur Ross Europa, Kanada und andere von den Zöllen bislang verschonte Länder dazu auf, freiwillig ihre Aluminium- und Stahlexporte in die USA zu verringern - und zwar ...

