Ein neuer Antrieb könnte die Raketen von SpaceX ersetzen: Raumschiffe sollen aus eigener Kraft ins All starten - mit Technik aus Bayern.

In Kinofilmen sieht es so leicht und komfortabel aus: Da heben Raumschiffe wie Flugzeuge ab, schalten auf Überschallantrieb und sind ruck, zuck im Weltraum. In Wirklichkeit zwängen sich Astronauten in kleine Raumkapseln, die auf riesige Raketen geschnallt sind. Sie sind viele Millionen Euro teuer und verglühen kurz nach dem Start. Nur die Raumschiffe überdauern den Flug.

Richard Varvill will das ändern. "Wir müssen Raumfähren wiederverwerten, damit Raumflüge massiv billiger werden", sagt der Gründer und Technikchef des britischen Start-ups Reaction Engines.

Raumflüge, so seine Vision, sollen einem Flug über den Atlantik ähneln. Dafür entwickeln Varvill und sein Team einen neuartigen Antrieb: Sabre vereint Düsenjet und Rakete und soll in ein paar Jahren das Herzstück eines Raumtransporters namens Skylon werden. Das Raumschiff, das in Konzeptzeichnungen wie ein lang gestrecktes Spaceshuttle aussieht, kann wie im Kino von einem Flugplatz abheben, ins All starten und wieder landen, so die Vision: kurze Wartung, nächster Trip. Reisen in die Schwerelosigkeit würden dann weniger als zehn Millionen Euro kosten, schätzt Reaction Engines. Zum Vergleich: Elon Musks SpaceX-Raketen, die aktuell billigsten ...

