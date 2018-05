Der USD/CAD notierte zuletzt auf 1,2824 und damit wenig verändert zum Schlusskurs am Freitag. Der CAD reagiert sehr sensibel auf Preisveränderungen beim Ölpreis, da die kanadische Wirtschaft sehr davon abhängig ist. Die Rohstoffwährung stieg auf Meldungen, wonach der Iran an einem sicheren Ort an seinem Atomprogramm arbeitet. Zudem plane der Iran ...

Den vollständigen Artikel lesen ...