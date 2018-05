Zu statisch und zu unrentabel scheint der Koloss geworden zu sein. Die Kritik an der Unternehmensführung von General Electric wurde in den letzten Wochen immer größer. Seit Juni 2017 gleicht der Kurs der "GE-Aktie" einem Wasserfall, so steil ging es mit dem Kurs bergab. Mittlerweile kann man beim Blick auf den Chart zwar einen leichten Aufwind feststellen, das alte Niveau ist jedoch noch lange nicht erreicht.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Schwergewicht taumelt!

