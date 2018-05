Düsseldorf (ots) - Die über 13.000 Betriebsprüfer in Deutschland haben dem Fiskus im vergangenen Jahr zusätzliche Steuereinnahmen von 17,5 Milliarden Euro eingebracht. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der Linken-Fraktion hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) vorliegt. "Somit wurde im bundesweiten rechnerischen Durchschnitt von jedem Betriebsprüfer ein Mehrergebnis von 1,279 Millionen Euro erbracht", schreibt das Finanzministerium. Die Durchführung der Betriebsprüfungen obliege den Ländern. Obwohl die Prüfer für hohe Mehreinnahmen sorgen, ist ihre Anzahl zuletzt gesunken, heißt es in der Antwort. 2016 waren mit 13.746 Prüfern noch 95 Beamte mehr im Einsatz als 2017. "Jeder Betriebsprüfer bringt den Finanzbehörden bis zu 1,5 Millionen Euro Mehreinnahmen pro Jahr. Trotzdem geht die Zahl der Betriebsprüfer sogar zurück", kritisierte Linken-Politiker Fabio De Masi.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621