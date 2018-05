Der Mitgründer und langjährige Chef des populären Chatdienstes WhatsApp, Jan Koum, verlässt den Mutterkonzern Facebook.

Diese Woche wollte Mark Zuckerberg den Neuanfang für Facebook zelebrieren, bei der großen Entwicklerkonferenz, die am Dienstag in San José beginnt. Nach dem Datenskandal um Cambridge Analytica, der das soziale Netzwerk seit Mitte März plagt, wollte der Facebook-Chef endlich wieder über die Zukunft sprechen.

Doch nun holte das Netzwerk offenbar die Vergangenheit wieder ein. Jan Koum, Co-Gründer von WhatsApp, der mit 1,5 Milliarden Nutzern weltweit größten Messaging-App, verkündet seinen Abschied aus dem blauen Imperium. "Es ist Zeit für mich etwas Neues anzufangen", ließ Koum per Facebook-Post wissen. Er will sich in einer Auszeit nun Dingen außerhalb der Technologie-Branche widmen, "zum Beispiel seltene luftgekühlte Porsche-Autos sammeln", an seinen Autos arbeiten und Frisbee spielen. Zu den Gründen seiner Entscheidung äußerte sich der 42-Jährige nicht.

Wie die "Washington Post" unter Berufung auf informierte Kreise im Unternehmen berichtet, steckt dahinter jedoch offenbar ein Streit über die Strategie des Dienstes. Zwischen Facebook und Koum habe es Meinungsverschiedenheiten über den Umgang mit den persönlichen ...

