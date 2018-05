Die traditionellen Mai-Demonstrationen in Paris stehen knapp ein Jahr nach Emmanuel Macrons Wahl zum Präsidenten Frankreichs im Zeichen von Protesten gegen dessen Reformpolitik. Die Gewerkschaften rufen für Dienstag zu Kundgebungen und Märschen in der Hauptstadt und an zahlreichen anderen Orten in Frankreich auf.

Schon in den Wochen vor dem Tag der Arbeit war der Unmut vieler Franzosen unüberhörbar. Eisenbahner protestieren seit Anfang April gegen eine geplante Reform der hoch verschuldeten Staatsbahn SNCF. Studenten halten Universitäten besetzt, um sich gegen eine Hochschulzugangsreform zu wehren. Das Personal in Kliniken protestiert wegen Überlastung und Sparzwängen.

Der Tag der Arbeit mit seinen Demonstrationen gilt Beobachtern somit als Gradmesser dafür, wie viel Widerstand Macron bei seinem Reformkurs künftig entgegenschlagen wird. Der Präsident selbst verbringt den 1. Mai in Australien bei einem Staatsbesuch./vio/DP/he

