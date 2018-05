Der Nikkei bewegt sich am Dienstag kaum vom Fleck. Bei den Einzelwerten standen Papiere von Sony im Mittelpunkt

Der japanische Aktienindex Nikkei hat sich am Dienstag kaum vom Fleck bewegt. Im Mittagshandel (Ortszeit) legte das Barometer um 0,05 Prozent auf 22.479 Punkte zu, während der breiter aufgestellte Topix um 0,2 Prozent auf 1773 nachgab. Die Umsätze waren gering, weil es in Japan in dieser Woche mehrere ...

