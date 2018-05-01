FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
K3T XFRA CA86388A1084 STUDENT TRANSPORTATION I.
0AMN XFRA CA00687U7078 ADIRA ENERGY LTD
PNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01
5LA1 XFRA CA0272592092 AMERICAN LITHIUM
21U XFRA AU000000PEA3 PACIFIC ENERGY LTD
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K3T XFRA CA86388A1084 STUDENT TRANSPORTATION I.
0AMN XFRA CA00687U7078 ADIRA ENERGY LTD
PNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01
5LA1 XFRA CA0272592092 AMERICAN LITHIUM
21U XFRA AU000000PEA3 PACIFIC ENERGY LTD