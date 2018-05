FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.05.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SND XFRA FR0000121972 SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4

EUQ XFRA FR0000121121 EURAZEO SE

E2S XFRA CH0022268228 EFG INTL AG NAM. SF -,50

0GB XFRA CA13767U1093 CANNIMED THERAPEUTICS

BSND XFRA US23636T1007 DANONE S.A. ADR 1/5/O.N.