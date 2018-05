Stefan Graupner: Evotec Evotec (WKN:566480) ist aufgrund einer Shortseller-Attacke aus dem letzten Jahr noch weit von seinen Hochs entfernt, obwohl es besser kaum laufen könnte. Der Umsatz 2017 lag bei einem Plus von über 46 % bei ca. 250 Mio. Euro, während der Gewinn um 26 % auf 63,2 Mio. Euro anstieg. Bei den mehr als 25 weiter fortgeschrittenen Projekten in der Präklinik verdient Evotec durchschnittlich 150 Millionen Euro an Meilensteinzahlungen und von den mehr als 10 Projekten in klinischer Phase winken nach Zulassung dann durchschnittlich 8 % an Umsatzbeteiligungen. Umsatz und Gewinn sollen daher 2018 um mindestens 30 % ...

Den vollständigen Artikel lesen ...