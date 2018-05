Amazons (WKN:906866) CEO Jeff Bezos veröffentlicht seit 1997 jährlich einen Aktionärsbrief. Vieles hat sich in den letzten 20 Jahren für das Unternehmen geändert, das 2017 einen Umsatz von 177 Milliarden US-Dollar erzielte, gegenüber 148 Millionen US-Dollar im Jahr 1997. In dem diesjährigen Brief führte Bezos den Erfolg von Amazon unter anderem auf die hohen Standards der Kunden zurück. Wie er sagte, "das 'Wow" von gestern wird schnell zur 'Norm" von heute", und Amazon muss ständig danach versuchen, diesen nimmersatten Kunden zu gefallen. Bezos hat sich auch sehr konkret über die jüngste Performance von Amazon geäußert und damit mehr Transparenz beim ...

